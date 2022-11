Emir Olivares Y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 29 de noviembre de 2022, p. 8

La desesperación por la falta de empleo y una baja del Ejército que aún no comprende, llevó a José de Jesús Quintero Hernández a colarse a Palacio Nacional para pedir el apoyo del presidente López Obrador.

Ayer en la mañana, mientras el mandatario encabezaba su habitual conferencia matutina, el hombre, quien dijo ser ex militar, llegó hasta una de las puertas que colindan con el salón Tesorería y gritó: ¡Señor presidente! Desconcertado, López Obrador respondió: Ahorita voy , mientras continuaba la mañanera.

Los reporteros de inmediato se levantaron para tratar de ubicar lo que sucedía. Hasta que algunos lograron entrevistar al manifestante.

Llevo dos años y medio trayendo cartas, intentando hablar con él, y mis peticiones no se han atendido en Atención Ciudadana. Estoy desesperado. Honestamente, ya no puedo más, estoy sin trabajo, sin documentos, estoy en la quiebra total. Tengo casi dos años que no veo a mis hijas, mi mamá falleció hace ocho meses, no tengo nada, tengo 36 años. Estoy casi en situación de calle , expuso el manifestante.