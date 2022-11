En este sexenio, recordó, el Conacyt participó en el desarrollo de ventiladores para atender la pandemia y aún trabaja en la vacuna Patria contra el covid. Los conservadores y quienes manejan las farmacéuticas ya están pidiendo cuentas, pero el Conacyt está haciendo eso, que antes no hacía .

Es posible, dijo, que se utilice más el machete y la tarpala (pala para limpiar terreno), como antes, manual, pero eso ya no resulta para la agricultura comercial de grandes extensiones, se quejan de que no hay jornaleros suficientes .

Admitió que hay una situación muy compleja y especial , pues la utilización de ese fertilizante tiene motivos mercantiles. Destacó que en México se ha limitado su uso, pero no se puede eliminar de golpe en el corto plazo, porque se requieren alternativas.

El gobierno federal impulsa la eliminación paulatina del glifosato en la agricultura, por ser un herbicida de comprobado impacto negativo en la salud, y encargó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) investigar opciones de productos naturales que no sean dañinos, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal destacó que a pesar de que hay presiones para que México acepte la importación de maíz amarillo para consumo humano, su administración no cederá, porque es un producto que tiene posibilidades de ser transgénico, por lo que en el país sólo se usa como forraje.

El gobierno mexicano ya informó de esta postura al secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, y al embajador estadunidense en México, Ken Salazar, indicó.

Aunque vengan senadores del país vecino a aumentar las presiones sobre el consumo de maíz amarillo, México ratificará su negativa, aseguró el Presidente. Subrayó que aquí se deciden las políticas nacionales. No vamos a Estados Unidos a decirles qué van a consumir, no le decimos: ya no consuman hamburguesas, son mejores las tortas .

Interrogado sobre el supuesto incremento en el número de pobres durante su gobierno, señaló, con humor, que tiene otros datos .

El mandatario apeló a la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre ingreso-gasto. Si en 2018 la diferencia entre los que más tienen y los más desfavorecidos era de 18 veces, en la actualidad es de 16, destacó el mandatario.

Según el Inegi, expuso, el ingreso trimestral de los adultos mayores pasó de 12 mil 420 pesos a 13 mil 586, mientras entre la población indígena pasó de 8 mil 887 a 10 mil 57 pesos en ese mismo periodo.