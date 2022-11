Ap y Afp

Lusail. Los aficionados de Arabia Saudita no daban crédito a la sorpresa que protagonizó su selección al derrotar a Argentina, resultado que desató escenas de júbilo en Qatar y en la capital saudita.

En lo que fue una de las mayores sorpresas en la historia del torneo, los hinchas inundaron las calles próximas al estadio Lusail, ondeando banderas verdes y blancas. Luego, entraron a una estación de Metro cercana entre cánticos e incluso abrazando a los seguidores argentinos.

Muchos se mostraron incrédulos tras remontar el partido ante un equipo que se consagró campeón mundial en dos ocasiones, en 1978 y 1986, y que es uno de los favoritos en esta edición. No tengo palabras , dijo Sultan Alharthi, un aficionado de los Halcones Verdes. No puedo ni explicar siquiera lo feliz que estoy, porque no esperaba que fuéramos a ganar. Pensaba que un empate sería fantástico contra este equipo , agregó Alharthi.

El rey Salmán de Arabia anunció que hoy será día festivo en el país, después de que los Halcones Verdes vencieran a los sudamericanos, de acuerdo con medios estatales.