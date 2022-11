E

xitismo es afán desmedido de éxito, obsesión infantil por el triunfo y necesidad patológica por inventárselo; para convencerse, más que convencer, de que lo realizado estuvo muy bien hecho y que el resultado obtenido es inobjetable, aunque los hechos desmientan esa complaciente percepción. La fiesta de los toros de las últimas décadas es un triste ejemplo de exitismo con la alarmante disminución de bravura y edad en las reses, la necedad empresarial y el pueril otorgamiento de orejas en plazas importantes. Ah, y mentís significa desmentido, señalamiento de haber faltado a la verdad o a lo prometido.

En Perú no todo es sumiso coloniaje taurino, renuente a dar a los diestros locales jerarquía internacional a partir de una apuesta responsable y congruente con esa añeja tradición, persuadida de generar una torería de nivel internacional y no una solitaria, heroica golondrina. Un aficionado pensante, de esos que se niegan a aceptar los fraudes de los profesionales y a dar crédito a los positivos falsos, me envía el siguiente boletín titulado Premios del Centro Taurino de Lima 2022 :

“El Centro Taurino de Lima, CTL, fundado el 7 de diciembre de 1899, al finalizar la Feria del Señor de los Milagros 2022 en nuestra querida plaza de Acho, manifiesta que durante toda la Feria el ganado fue impresentable, no acorde a la categoría de nuestra más que bicentenaria Plaza de Acho.