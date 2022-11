No obstante, una vez afirmado esto, me resisto a doblegarme, y ya cerca del fin de vida me pronuncio por una revolución auténtica de conciencias acompañadas por acciones concretas y vocabulario correcto, de ése que te permite visualizar la realidad con sólo enunciarla y nos permite encontrarnos en una dimensión común, donde establecer una plataforma para el despegue de acciones consensuales cuya discusión fortalece en vez de desgarrarlas.

Pero si aprendemos a pensar y a expresarnos correctamente, sentando los conceptos que vamos a usar en nuestros discursos, no sólo podremos unir nuestros codos en las luchas, sino que llegaremos a mostrar a las nuevas generaciones de qué se trata. Porque el lenguaje también puede ser un medio de incomunicación o de confusión malintencionada, si no se construyen los conceptos... Dicho de otro modo, transformar nuestra realidad alimentaria pasa por llamar a las cosas por su nombre, conceptualizar las realidades y, de acuerdo con el consenso, construir alternativas viables a corto, mediano y largo plazos. Alternativas que no saldrán solas del suelo, sino que requerirán de todos nosotros, de la lucha de las generaciones hoy vivas y de las por venir. Porque la soberanía alimentaria, en cualquier parte del mundo, no se ganará jamás siguiendo las leyes del mercado, reinventemos las que existían antes del flagelo mercantilista que impusieran los invasores noroccidentales sobre las tres cuartas partes de nuestro planeta común hace al menos seis siglos.

Proponemos la página www.cruzadaporlamilpa.com.mx para sumar impulsos creativos al trabajo de la 4T, no sólo en el tema de la alimentación sino de la revolución de las conciencias.

yuriria.iturrriaga@gmail.com