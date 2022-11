▲ Con el pretexto de la reforma electoral, la oposición revivió Va por México. En la imagen, los líderes de PAN, PRI y PRD con Gustavo de Hoyos (izquierda), ex presidente de la Coparmex, y Claudio X. González (derecha). Foto Cuartoscuro

Fracaso rotundo, pero insiste: ayer, en la Cámara de Diputados, revivió Va Por México, ahora con el pretexto de la reforma electoral del presidente López Obrador, pero de inmediato surge la duda: ¿cómo se revive a un cadáver?, porque esa alianza política (que factura fuerte) nació muerta, aunque como negocio ha sido muy productivo para la cúpula prianista, sus mascotas los Chuchos croqueteros y demás pandillas que estiran la mano y reciben cheque del junior. Se nota que éste ya pasó por ahí, porque dice el coordinador del PRD en San lázaro, Luis Espinosa Cházaro, que no se requiere firmar ningún documento para el reagrupamiento . ¡Claro!, les pagaron por adelantado.

Acostumbrada a servirse con la cuchara grande, esa cúpula empresarial (embozada en el Consejo Mexicano de Negocios) añora los tiempos prianistas cuando todo le daban y permitían (coima de por medio) y ya no sabe qué inventar en su intento por avanzar, así sea un milímetro. Uno de sus errores ha sido comprar a pura ficha quemada, que la población ubica perfectamente, para defender su democrática causa, porque ella nunca da la cara.

Mientras algunos quieren revivir cadáveres, otros convocan a la ciudadanía: ayer, el presidente López Obrador informó que encabezará la marcha del próximo domingo 27 del Ángel de la Independencia al Zócalo; nos vamos a empezar a reunir a las 9 horas para que no nos pegue mucho el sol . Por cierto, al enterarse de esta decisión, los tres cochinitos aliancistas de San Lázaro tuvieron la cara dura de pedir que esa movilización sea espontánea y no se usen recursos públicos para acarrear gente (que revisen los videos del 13 de noviembre y, por si no se enteraron, sabrán qué es acarreo y cuánto cuesta).

Originalmente, el mandatario anunció que el primero de diciembre, también en el Zócalo, ofrecería un informe con motivo de su cuarto año de gobierno para ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien . Sin embargo, explicó que “empecé a recoger opiniones y como lo nuestro tiene que ver con mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, en domingo, porque me plantearon: el primer día del próximo mes cae en jueves y es laboral. Entonces, ‘queremos ir muchos’, de ahí el cambio de fecha”.

¿Es una muestra de músculo, Presidente? , preguntaron los colegas en la mañanera. No, es que íbamos a hacer de todas maneras el informe, pero ayuda la marcha. Además, ya me estoy aburguesando mucho , respondió Andrés Manuel. Y ahí, en el Zócalo, confluirá la marcha y se ofrecerá el informe, porque muchos quieren venir de todo el país a participar; este es un movimiento auténticamente popular, de millones de mujeres y hombres libres, conscientes, es un proceso de transformación. No es de un solo hombre, ni de los dirigentes .

Las rebanadas del pastel

En tremendo brete metió el payasito ucranio de la tele, el esquizofrénico Zelensky, a la OTAN y los gobiernos europeos, tras denunciar que un misil ruso impactó en territorio polaco. En los hechos, ese proyectil resultó ser de… Ucrania. La tercera guerra mundial toca la puerta y una estúpida declaración como ésta fácilmente la abre.

cfvmexico_sa@hotmail.com