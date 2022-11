Israel Campos Mondragón

Discernir entre lo que se puede cambiar y lo que no para aceptar los hechos de la vida son aspectos filosóficos que ayudan a liberar el pensamiento, aún en la cárcel; también son los temas que se abordan en los talleres de filosofía que se imparten en el Centro de Ejecuciones de Sanciones Penales Varonil Oriente (anexo al Reclusorio Oriente) y en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla. Esos cursos promueven el pensamiento crítico, el valor de la razón, y proponen a los alumnos (personas privadas de su libertad) que las emociones destructivas son el resultado de errores en la manera de ver el mundo.

Así lo explica a La Jornada el filósofo mexicano Marco Antonio López Cortés, quien señala que en los talleres que se imparten en prisión se enseña la escuela filosófica del estoicismo, es decir, prácticamente se dan consejos, remedios, enseñanzas para vivir una vida más tranquila, consciente, apegada a la razón y sin sufrir tanto.

En las clases se hacen ejercicios donde los alumnos expresan libremente sus pensamientos; notamos que su comportamiento empieza a modificarse en el sentido de que ya no desobedecen las reglas, no son castigados, tratan de no meterse en problemas, disminuye su estrés y ansiedad , añadió el creador de ese proyecto educativo en el país.

Esas clases comenzaron en 2017, cuando López Cortés, entonces estudiante de filosofía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, las propuso para cubrir su servicio social. Él y su profesor, el doctor en filosofía y bioética Ángel Alonso Salas, siguen impartiendo los talleres.

Todo comenzó cuando hice mi servicio social en Santa Martha y en el anexo oriente, que consistió en realizar talleres de filosofía para apoyar a los presos en su reinserción social. Las clases se impartían desde el punto de vista ético, en las que se discuten los conceptos del bien y el mal, la moralidad y todo lo que influye la filosofía. Una vez concluido mi servicio social, seguimos con los cursos, pensamos que la ética nos puede enseñar a conducirnos de una manera socialmente aceptable , compartió López Cortés.

En 2018 se unió al Proyecto Filosofía Aplicada en Prisiones BOECIO, dirigido desde la Universidad de Sevilla, el cual abarca trabajos en prisiones brasileñas, colombianas, argentinas y españolas, además de las mexicanas.

Formalmente, el proyecto es único en el país; sin embargo, Marco Antonio sabe que hay varios intentos de otros filósofos para llevar esta disciplina a las prisiones.