Los colonos no pudieron pasar desde Municipio Libre, División del Norte y Uxmal, que fueron cerradas al tránsito vehicular por camionetas de Blindar BJ.

La plancha fue blindada con vallas metálicas para evitar el ingreso de los que no fueran simpatizantes de los panistas y aliados. Los empleados de la demarcación se encargaron de cerrar el paso a los vecinos que no contaban con el código de autorización para presenciar el informe, para el que se dispusieron seis pantallas gigantes.

Consideró que Taboada se blindó porque no admite la critica , al revelar que algunos residentes que no son afines a su administración sólo querían hacer entrega de manera respetuosa de la publicidad basura que pudimos retirar de las vías principales, que no aporta nada y sí es contaminación visual y ambiental, que en muchos casos puso en riesgo la seguridad de los peatones .

Espera que el alcalde rinda un informe del dispendio de los recursos que gastó en la publicidad, en colocación de pantallas y en los grupos musicales con los que también pretendió que no se escucharan las voces de protesta de los vecinos , además del costo de las personas llevadas de otras demarcaciones de la capital.