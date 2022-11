Sabio refrán cobra vigencia

L

uego de conocer la lista de los principales actores que protagonizaron la marcha del pasado domingo, es imposible no recordar el sabio refrán: Dime con quién andas y te diré quien eres.

Carlos Pellicer López

Critica intromisión del clero en temas políticos

En las opiniones de los obispos en México, es decir, de la alta clerecía católica, atacando la reforma electoral, tachándola de regresiva, se nota la falta de argumentos, del porqué de su molestia. Tal vez no entran en detalles para evitar descubrirse en cuanto a la tendencia derechista que históricamente han mantenido, es decir, guardan cierta cautela para no hacer olas. (Con la Iglesia nos hemos topado, decía El Quijote a Sancho….)

Lo cierto es que hay mucho que reclamar a la Iglesia a nivel internacional y nacional y aún así se lanzan contra el gobierno, irrespetando e ignorando lo laico de la República. Se meten en asuntos políticos sin ninguna reserva; no se trata sólo de recordarles que zapatero a tus zapatos , también algo que no tiene reforma y sigue vigente, lo de un principio bíblico ignorado por ellos : A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César . Esta frase vale no sólo en caso del pago de impuestos, va más allá.

No olvidemos hoy las intromisiones grotescas de ciertas iglesias de derecha en varios países de América Latina y el Caribe, el apoyo que dan a ciertos sectores de gobiernos de derechas y las oligarquías. ¿A qué se debe esto?

A que cuidan y temen perder sus intereses materiales, sus privilegios que no son cualquier cosa. Se olvidan de sus principios, lo laico y religioso son cosas distintas y separadas, lo de ellos tiene que ver con lo espiritual y divino. El presidente de origen indígena, Benito Juárez García, dejó en claro la distancia que se debe guardar sensatamente.

Luis Langarica A.

Repudian el fascismo y nazismo que impulsa la derecha mundial

El mundo vive como nunca la amenaza del nazismo y el fascismo, los promotores de su resurgimiento actual los están haciendo pasar como una moda, o algo superficial, para que no sean rechazados de inmediato por los pueblos.

Quienes tenemos conciencia de la historia, de lo que fue y puede volver a ser ese sistema político, ideológico, social, económico y cultural: de la extrema derecha más agresivo de toda la historia universal, de naturaleza criminal, que ataca e invade naciones y pueblos débiles, racista hasta la médula y por tanto supremacista, que en la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, dejó más de 60 millones de muertos en el mundo, la mayoría de la población civil. Los nazis cometieron los crímenes más inhumanos en sus campos de concentración.

Fueron Hitler y Mussolini quienes con aviones de guerra mataron a miles y miles de personas en la Guerra Civil Española, de 1936 a 39, ellos y no Franco ganaron esa criminal guerra, y también por la neutralidad de Inglaterra y Francia.

Quienes se dicen nazis o fascistas hoy, deben asumir su política e ideología criminal su racismo y odio a los demás seres humanos.