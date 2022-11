Aunque Martino asumió como objetivo en 2019 el recambio generacional del Tricolor, nueve de sus convocados superan los 30 calendarios, incluido Talavera: Guillermo Ochoa (37), Rodolfo Cota (35), Néstor Araujo (31), Andrés Guardado (36), Héctor Herrera (32), Raúl Jiménez (31), Funes Mori (31) y Héctor Moreno (34). Lo anterior marca un contraste con los últimos cuatro descartes del argentino, quienes por su juventud no han disputado una Copa: Giménez (21), Sánchez (23), Lainez (22) y Angulo (24).

El técnico Gerardo Martino anunció a los 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo en Qatar con la selección mexicana. Tras el último recorte en su nómina, en la que dejó fuera a Santiago Giménez, Erick Sánchez, Diego Lainez y Jesús Angulo, el argentino confirmó la inclusión de Raúl Jiménez, quien no juega un partido desde el 31 de agosto pasado por una afectación en el pubis, además de Rogelio Funes Mori, sexto naturalizado en representar al equipo nacional.

Dios no tarda ni falla. Todo sucederá cuando tenga que ser , escribió en redes sociales Christian Giménez, padre del delantero del Feyenoord, cuyos goles no alcanzaron para ganarse un lugar frente a Henry Martín, Jiménez y Funes Mori. El Mellizo se unió al grupo de jugadores no nacidos en México –integrado por Jorge Romo, Carlos Blanco Castañón, Gabriel Caballero, Antonio Naelson Sinha y Guillermo Franco– que se convirtieron en mundialistas.

Raúl no ha jugado ni un solo minuto con el equipo, estoy preocupado , confesó el técnico del Wolverhampton, Julen Lopetegui, tras la convocatoria del Lobo de Tepeji; respeto su decisión, pero lo importante para mí no es la Copa, sino los Wolves .

Antes del debut mundialista ante Polonia, los 26 jugadores tendrán su último ensayo amistoso mañana ante Suecia para luego emprender el viaje a Qatar, donde también enfrentarán a Argentina y Arabia Saudita en la fase de grupos. Desde ayer, Lainez abandonó la concentración.

En el pequeño y adinerado emirato, el Tri tendrá la misión de superar la ronda de octavos de final, que ha sido imposible para generaciones anteriores desde Estados Unidos 1994.

La lista completa de México para Qatar 2022: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota; Jorge Sánchez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, César Montes, Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga, Kevin Álvarez, Johan Vázquez; Andrés Guardado, Edson Álvarez, Erick Gutiérrez, Héctor Herrera, Roberto Alvarado, Luis Chávez, Uriel Antuna, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo; Hirving Lozano, Alexis Vega, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Raúl Jiménez.