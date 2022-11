Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 11 de noviembre de 2022, p. 11

Dos madrugadas consecutivas alguien prendió fuego en los vestíbulos de un edificio en Cottbus, Alemania, donde viven unos 320 estudiantes, casi todos extranjeros. Se desconoce quién es el responsable y cuál es el motivo de las agresiones, pero para CM –mexicana residente en el edificio, quien prefiere que se resguarde su indentidad– es posible que haya sido un ataque xenófobo y reprocha la falta de acción de la policía local.

Teníamos mucho miedo. Estoy segura de que si esto estuviera lleno de alemanes, la policía estaría aquí acordonando la zona, pero somos extranjeros y no lo hicieron , dice en entrevista telefónica. Tristemente, me he acostumbrado a vivir con la discriminación, señala.