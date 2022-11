El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en las elecciones en Estados Unidos no se haya registrado una victoria contundente de alguno de los partidos, porque de haberse presentado hubiera tenido consecuencias económicas y financieras que habrían repercutido en la economía mexicana. Aseguró que su gobierno mantiene buenas relaciones tanto con demócratas como con republicanos.

No sólo se refirió a la política interna de Estados Unidos, sino también habló del caso español, cuyo presidente, Pedro Sánchez, mantiene una aceptación de 33 por ciento. No puedo decir cómo está la oposición allá, pero se pueden imaginar. Sí lo voy a decir, creo que le dieron continuidad, a pesar de los cambios que hubo en los últimos tiempos, el Pacto de la Moncloa y el avance de la democracia, mantuvieron el franquismo sin Franco, y eso no ayuda .