Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de noviembre de 2022, p. 33

La investigación del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda debe ser atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), recomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Enfatizó que la dependencia debe dar un enfoque de derechos humanos a este caso, a fin de resolverlo lo más pronto posible .

Esto, luego de las irregularidades en que habría incurrido el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien fue acusado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de intentar encubrir el crimen.

Interrogado sobre el tema en la conferencia matutina, el mandatario consideró que son hechos muy lamentables, muy dolorosos. Se está haciendo una investigación a fondo sobre este asunto porque parece que se quiso desviar el móvil y la causa del asesinato .

Evitó pronunciarse sobre si el fiscal debe renunciar. No podemos adelantar nada porque, primero, deben tenerse las pruebas . Aunque sí cuestionó la prisa del funcionario para dar una hipótesis: Cuando sucede una cosa así, por lo general no declaran los ministerios públicos, no declara ninguna autoridad, esperan, pero sí hubo la declaración (del fiscal). ¿Por qué la prisa?