Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 5 de noviembre de 2022, p. 24

Buenos Aires., La justicia no va a investigar sobre el atentado fallido del pasado primero de septiembre, dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al reaparecer por primera vez después de este grave hecho encabezando un acto masivo de trabajadores, organizado por el sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con una larga historia en el peronismo.

Ya estoy resignada, que no va a investigar, porque les sirvo de acusada, no de víctima a ese partido judicial , advirtió durante el evento. Al recordar la noche de aquel jueves, compartió que lo que no podría sacarme de la cabeza, ni aun hoy, es qué hubiera pasado si hubiera gatillado. Esa imagen para mis hijos y mis nietos .

Fernández de Kirchner reconoció que la primera conclusión que sacó de la agresión que sufrió es que los supuestos indignados estaban pagados por empresarios identificados con el gobierno que endeudó a Argentina .

Señaló a la opositora alianza derechista de Juntos por el Cambio y, aunque no lo nombró, refirió al diputado nacional Gerardo Milman, ex secretario de Seguridad en la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), a quien se atribuye haber manifestado estar al tanto del intento de magnicidio dos días antes.

Esa fuerza política que dice que va a dar seguridad a los argentinos, descubrimos que durante su gestión, en seguridad, pusieron a conducir la escuela de inteligencia y la dirección nacional de política criminal a una miss Argentina , señaló la vicepresidenta, en alusión a Carolina Gómez Mónaco, contratada por Milman.

El dirigente de la UOM, Abel Furman, dijo al inicio que la habían invitado para agradecerle lo que hizo durante su presidencia en favor de los trabajadores, destacando la enorme diferencia con lo sucedido durante el gobierno de Macri con el cierre de industrias y una serie de medidas, que dejaron un país arrasado.