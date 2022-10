Alonso Urrutia y Cristina Gómez

Belem Pitahaya, Son., México y Estados Unidos acordaron la elaboración de un plan conjunto que impulse el desarrollo de energías renovables y limpias, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confió en que pueda firmarse durante la visita de su homólogo estadunidense a nuestro país, Joe Biden, en ocasión de la cumbre de jefes de Estado de América del Norte.

Tras calificar de muy positivo el encuentro que sostuvo la víspera con el enviado presidencial para el cambio climático, John Kerry detalló el conjunto de acciones que se le plantearon para el impulso a la generación de energía con plantas solares, parques eólicos y modernización de 16 termoeléctricas (sólo en este proyecto se invertirán 10 mil millones de dólares), cuyo distintivo será que se trata de proyectos con recursos públicos.

No se ha terminado de hacer la evaluación, pero son miles de millones de dólares, que incluyen todos los planes manejados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Vamos a fortalecer a empresas públicas como la CFE. Ese es un distintivo, pues no es dar concesiones sólo a particulares, extranjeros, y dejar en el abandono a las empresas públicas, no; todo es para fortalecer a las empresas públicas porque necesitamos ser autosuficientes en energía y garantizar que no va a aumentar el precio de la luz.

Del plan Sonora, como modelo de desarrollo de energías renovables de manera integral, señaló que Kerry también quedó muy contento por la planta solar de Peñasco aquí en Sonora. Estamos pensando ampliar este plan para construir aquí (en Sonora) cinco plantas solares. Esto va a incrementar mucho la generación de energía limpia y México va a estar a la vanguardia, va a estar entre los países con más energías renovables .

Al abundar acerca del plan que se trabajará con Estados Unidos, comentó que tendría una primera presentación de acciones comunes en la próxima cumbre sobre el cambio climático en Egipto. En entrevista, el mandatario explicó que por la parte mexicana participarían las diversas dependencias vinculadas con el sector energético y auguró que podría firmarse en ocasión del 200 aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales que comenzaron en diciembre de 1822.