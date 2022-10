Luego de ese desahogo en Facebook, la priísta decidió no aceptar entrevistas periodísticas, decidida a reflexionar sobre la ruta política que habrá de seguir. Al quite salió Rubén Moreira, coordinador de los diputados priístas que actúa en combo con Alito. Negó traiciones: No hay manera de que, desde la dirigencia nacional, se haya operado en contra de su candidatura .

Pero, en San Luis Potosí, trató de recomponer: “Yo no señalé que hubiese una averiguación en contra de nadie, pero sí sostengo que el operativo Rápido y Furioso fue un crimen perpetrado por el Estado, de lesa humanidad” y, por tanto, añadió, así como en España pudieron juzgar a Pinochet por su actuar como dictador en Chile, ningún mexicano está exento de que se le persiga, se le investigue y se le castigue por este tipo de delitos en el extranjero, máxime cuando hay denuncias internacionales .

Con excepción de Movimiento Ciudadano, los partidos con presencia en la Cámara de Diputados designaron ayer representantes para un grupo de trabajo sobre reforma electoral. Se buscará definir puntos de coincidencia, para avanzar en ellos, y dejar a un lado los tópicos que no obtengan consenso. Por Morena van Sergio Gutiérrez Luna, aspirante a gobernar Veracruz; el jalisciense Hamlet Almaguer y la ex presidenta morenista Yeidckol Polevnsky. MC no designó representantes y parecería encaminado a sostener la apuesta de no aliarse con otros partidos para tratar de diferenciarse y obtener más votos.

Y, mientras han sido sentenciados un autor directo y dos coautores de la ejecución de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, sin que se precise aún al autor intelectual de tal asesinato, que la voz popular en Baja California sitúa en ámbitos (todavía) de poder político, ¡hasta mañana!

