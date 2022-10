Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de octubre de 2022, p. 7

La cantante de fado Mariza, una de las más populares de Portugal, quien visitará por primera vez México, aseguró que no imagina un mundo sin música ni amor .

La intérprete, con 23 años de trayectoria, nacida en Maputo, Mozambique, en 1973, es considerada embajadora del fado en el mundo y su voz se escuchará el 15 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en el segundo festival internacional de ese género en México y edición número 12 a nivel mundial.

Cabe destacar que el fado, el canto popular urbano de Portugal, es un género artístico declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco, el cual se practica en diversos puntos de Lisboa.

Y de Mariza se ha dicho que lo lleva por nuevos y audaces caminos, sin perder nunca de vista su alma. Desde Amália Rodrigues, ningún otro artista portugués había construido una carrera internacional de tal éxito, que acumula noches triunfales en los escenarios más prestigiosos y una lista inagotable de premios y distinciones en el orbe.

Ha colaborado con figuran como Jacques Morelenbaum y John Mauceri, José Merced y Miguel Poveda, Gilberto Gil e Ivan Lins, Lenny Kravitz y Sting, Cesária Évora y Tito Paris, Vanesa Martín y Sergio Dalma, Rui Veloso y Carlos do Carmo.

Mariza, en charla con La Jornada, se dijo contenta de visitar México y comentó: Voy a llevar mi música a un nuevo público, a una nueva cultura y es un sueño, porque siempre he tenido ganas de pasar por ahí cantando .

Directa y sincera, la intérprete expresó: Soy muy feliz de cantar música de raíz y de expresión cultural de mi país; me siento orgullosa de hacerlo, pero no me paso el tiempo pensando que soy una embajadora del fado o gran representante, yo soy Mariza .

La cantante se inició en esta expresión artística a temprana edad, pues creció en un barrio muy típico donde toda la gente cantaba fado; siempre estaba ahí y en vez de tener la muñeca, tenía el fado; crecí entre los cantantes más tradicionalistas .

Puntualizó: Esta música habla de los sentimientos de la vida, del ser humano: del amor, la pasión, de la dulce melancolía del mar, es decir, habla del corazón; no sé si se tenga que ser portugués para entender el lenguaje del amor .