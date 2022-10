Afp y Ap

Periódico La Jornada

Martes 25 de octubre de 2022, p. 26

Nueva York., La Trump Organization, compañía familiar de Donald Trump, se sentó ayer en el banquillo de la justicia estatal de Nueva York por fraude y evasión fiscal, en un juicio en el que el ex presidente no está implicado a título personal.

No obstante, en su red Truth Social, Trump criticó a sus adversarios políticos, los demócratas del presidente Joe Biden, por seguir con la caza de brujas , a dos semanas de las elecciones de mitad de mandato del 8 de noviembre.

El juicio penal se inició con la selección del jurado que se encargará de emitir el fallo en un proceso que puede durar seis semanas, según el juez Juan Merchan, instructor del caso.

La fiscalía de Manhattan sostiene que la Trump Organization ayudó a sus máximos ejecutivos a evadir impuestos sobre beneficios como apartamentos libres de renta y automóviles de lujo.

Trump no está personalmente enjuiciado y no se espera que testifique. Pero tanto el juez como los abogados tratarán de no incluir en el jurado a personas que tengan opiniones fuertes sobre el ex mandatario, quien es sumamente impopular en su ciudad natal.

En las elecciones presidenciales de 2020, 87 por ciento de los votantes en Manhattan apoyaron a Joe Biden frente a 12 por ciento para Trump.

Selección del jurado tardaría una semana