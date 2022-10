“En realidad nunca manejó un carrusel, pero sí tuvo un nieto que escribió una canción en la que lo convirtió en personaje. Los personajes no son ni de verdad ni de mentira, son fantasías con gotas de realidad y realidades con pellizcos de fantasía (…) Mis personajes viven a caballo entre realidad y fantasía. Todos, todas seríamos mucho más pobres sin las maravillosas criaturas ni las espléndidas mentiras que nos regala la ficción.”

Ustedes habrán oído decir que estamos celebrando un concierto de despedida. No hagan caso, esto es una fiesta adorada que vamos a disfrutar todos. Así que aparten cualquier atisbo de nostalgia, de melancolía y piensen en que a partir de ahora absolutamente todo es futuro , dijo ante el júbilo de las 80 mil almas que, según cifras de las autoridades capitalinas, acudieron al evento.

No fue un concierto de despedida, como se ha difundido desde hace varios meses. Fue un concierto de hasta pronto.

Amainó la lluvia y el ánimo seguía in crescendo con el amplio repertorio preparado por el artista como parte de su gira de despedida por México: El vicio de cantar. 1965-2022, que ya lo tuvo un par de ocasiones en el Auditorio Nacional en mayo pasado y que ahora lo llevará a Guanajuato para presentarse mañana en el 50 Festival Internacional Cervantino, en la Alhóndiga de Granaditas.

Serrat cantó de todo y para todos. Temas como Dale que dale, Barquito de papel, Lucía, Señora, Nanas de la cebolla, Para la libertad y Esos locos bajitos dieron paso a canciones de gran arraigo, como Cantares, Mediterráneo y Penélope.

Parecía que su actuación había llegado a su fin a la vigésima canción, pero ante la insistencia de la concurrencia accedió a interpretar cuatro más. Incluso, la última la dejó a elección popular.

Agradezco a toda la gente que me enseñó a conocer y entender este país y me permitió caminar con ella tantos años. Mi gratitud para con quienes puedo echarme un alipús y con quienes se fueron antes. No quiero discursos, más vale que mi agradecimiento quede escrito musicalmente , expresó antes de finalizar.