Ernesto Martínez Elorriaga

Periódico La Jornada

Sábado 22 de octubre de 2022

Morelia, Mich., Al cumplirse siete días de que egresados de las ocho escuelas normales de Michoacán tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), los estudiantes advirtieron que no las liberaran mientras no les entreguen al menos 400 plazas. Sin embargo, la dependencia estatal respondió que todo se hará por la vía legal y no cederá a chantajes.

El lunes pasado, normalistas y algunos maestros de la corriente sindical Poder de Base, que a su vez están agremiados al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), realizaron bloqueos carreteros, principalmente en la capital michoacana, con el fin de exigir plazas para los egresados de las generaciones de 2019 a 2022.

Ante ello, la SEE reiteró que no cederá a las presiones y en un comunicado informó que la autoridad educativa sostiene que todo se atenderá con apego a la norma y que las peticiones fuera de ella no pueden ser resueltas. Entre esto, los 400 lugares que piden para posteriormente venderlos .

Afectaciones

Explicó que entre las acciones de presión para obtener atención a sus demandas y los inconformes que mantienen la toma de la SEE, han impedido que los docentes asignados a las instituciones donde se requieren no se presenten; sólo en nivel prescolar son alrededor de 130.