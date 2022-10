Javier Hernández Chelico

Sábado 22 de octubre de 2022

Como preámbulo a su gira por México, el grupo español Marlango lanza el sencillo que da nombre a su gira: Si preguntas por ahí, de la cual la vocalista y compositora Leonor Watling y el pianista y compositor Alejandro Pelayo cuentan su historia: “Es una canción antigua –inicia Alejandro– la letra se la pedimos a Ray Loriga, buen amigo y mejor escritor, y tuvo la gentileza de regalárnosla con el plan de hacerla antigua, con todo lo que ello pueda significar. Pero sucedieron cosas que la fueron dejando en el cajón, hasta que tocando un piano me acordé de la letra y grabé acordes de épocas y estilos de décadas anteriores; se los enseñé a Leonor con la intensión de trabajarla como canción; esa primera idea se la enseñamos a Guille Galván que la trajo al siglo XXI con nuestra estética y nuestro sonido contemporáneo”.

Por su parte, Leonor Watling añade: “Alejandro me propuso hacerla con una voz más grave y sonaba una melodía muy clásica; también tuve dudas en pedirle a Ray cambiar el género masculino en que está, para hacerla en femenino. Pero ahora me gusta cantarla así. También me agradó que tiene como un staccato, y me encantó cuando Guille le hizo una cosa armónica y la llevó casi a los setenta, porque al final de la canción, suena un pop de esos años. Y en directo, sale como una cosa folclórica muy divertida”.

Leonor y Alejandro están preparando instrumentos y partituras para presentarse, primeramente, en el Lunario el 17 noviembre. “Vamos con la idea de estrenar cosas –comenta Alejandro– que no hayamos tocado en ningún lado y que su puesta sea en México porque nos gusta mucho recordar dónde fue la primera vez que las tocamos y nos equivocamos. Pero también vamos a hacer una parte del concierto donde repasaremos nuestras canciones más habituales, y enseñar todo lo que se pueda del nuevo disco donde, Si preguntas por ahí, será una pieza fundamental porque todo girará alrededor de esa canción, por esa estética que combina décadas anteriores y lo actual; por otra parte, el concierto podría llamarse ‘ensayo general con el público de México’ como muestra de agradecimiento por el cariño con el que siempre nos han tratado”.