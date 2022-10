Sergio Raúl López

Sábado 22 de octubre de 2022, p. 5

A finales de 2019, la banda finlandesa de speed metal Stratovarius, logró completar su gira por Latinoamérica, incluso pese a las grandes movilizaciones sociales que ocurrieron en Chile por el alza del transporte público, lograron presentarse en el KnotFest, en el deportivo Oceanía, que sería suspendido más tarde por la invasión de áreas y el saqueo de los instrumentos de Evanescence, de manera que lo que pudo convertirse en una completa catástrofe, les significó una tabla de salvación.

Toda la gira fue un éxito, logramos tocar y cobrar por ello, salió justo como lo planeamos y fue muy provechosa económicamente , rememora el tecladista y pianista sueco Jens Johansson, integrante de la agrupación desde 1996.

Así que cuando en marzo de 2020 se decretó el confinamiento mundial, se encontraron no sólo con buenos ahorros en el banco, sino muy alejados del modo desastre en que la pandemia encontró a muchos músicos, además tampoco tenían planeadas muchas giras en ese año, la agenda era bastante laxa porque no contaban con un lanzamiento y no les gusta hacer promesas sobre un nuevo disco hasta que lo tienen terminado.

De cierta manera, tuvimos suerte , resume.

Ciertamente hubo dificultades para la agrupación, pero contaron con mucha fortuna, pues ya desde 2018 habían decidido que sería hasta 2022 justo el año en que se reunirían para componer y grabar un nuevo disco. Claro, advierte Jens, tuvieron que darse un pequeño descanso pues su método de composición es reunirse en la misma habitación para discutir las cosas y probar cómo suenan las canciones nuevas.

Sé que muchas otras bandas y músicos se emocionaron porque podían hacer álbumes utilizando herramientas como el DropBox o el WhatsApp sin tener que reunirse en persona. Pero nosotros habíamos decidido que el siguiente disco lo haríamos juntos, en lugar de hacerlo a distancia , explica en entrevista a distancia.

El resultado es Survive, compuesto por 12 temas. Todas las canciones fueron escritas de manera independiente y no como un disco conceptual, explica el tecladista sueco, aunque pueda parecerlo por ciertos temas recurrentes como el licor o la visión negativa, pero casi por accidente llegaron al título.