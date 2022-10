Había dado por concluida la conferencia y se disponía a abandonar el salón Tesorería de Palacio Nacional, cuando un reportero le gritó: ¡El beis! López Obrador dijo: Van dos-cero (la serie entre Yanquis-Astros, antesala del Clási-co de Otoño), y raudo, volvió al estrado: Mejor me regreso .

Su apoyo lo brinda porque de los cuatro equipos sobrevivientes en las Series de Campeonato (Padres de San Diego y Filis de Filadelfia; Yanquis de Nueva York y Astros de Houston), éste último es el que más jugadores latinos tiene, en particular el lanzador mexicano José Luis Urquidy. ¡Tremendo pitcher!

No es zigzagueo , aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador para poder explicar que tras la eliminación de los Dodgers de Los Ángeles, ahora está con los Astros de Houston para campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Recordó que en esta postemporada en principio apoyó a los Dodgers, donde otro lanzador mexicano ha sido clave, Julio Urías.