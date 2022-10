Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Sábado 22 de octubre de 2022, p. 4

Autodidacta por convicción, el artista Javier Sánchez (Ciudad Nezahualcóyotl, 1981) opina que el arte no debería estudiarse en una institución, porque se trata de algo inherente e intuitivo . No es que recomiende no estudiar dibujo o pintura, sino hacerlo desde la intención de cada quien, que sea algo que venga de ti, no desde afuera .

Sánchez presenta la exposición Observación y pensamiento, de pintura, instalación y sonido, en la galería Proyecto H, producto de su programa de residencias de nombre Proyecto T.

El acercamiento de Sánchez al arte fue por medio del grafiti: A los 14 años empecé a hacer grafiti, que en esa época era ilegal, no como ahora, que lo absorbió el sistema. Siempre me sentí atraído por los colores, las texturas y las formas . Sin embargo, le dificultaba representar las proporciones y la figura humana como las veía externamente. A lo largo del lustro que hizo grafiti, siempre había una desproporción en lo que pintaba .

Luego, hizo una pausa y se dedicó a la música, cuya construcción también fue algo más intuitivo y autodidacta. Ya estaba consciente de una renuncia a la institución como algo determinante sobre mi aprendizaje, en cambio, dirigirlo hacia donde realmente lo necesitaba o quería. Fue, pues, cuando nació mi intención de ser autodidacta .

Un proceso largo, pero eficiente

Para Sánchez, aprender por sí mismo es como construirse una autodisciplina. En la casa familiar las reglas no eran externad, sino internas, recuerda. Es el proceso que elegí de alguna manera cuando era adolescente. A lo mejor era más inconsciente, un poco ingenuo; sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que se trataba educarse por sí mismo, por ejemplo, si me llamaba la atención un tema de la antropología, filosofía o historia. Cuáles eran las fuentes, o los medios a los que recurría para llegar a la información que buscaba. Es un proceso un poco más largo; no obstante, cuando llegas al punto, siento que es más eficiente .