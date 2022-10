Al señalamiento de los opositores de que el país avanza a la militarización, la titular de Seguridad respondió que esa condición significa que los militares gobiernen, y eso no ocurre en México .

En su intervención inicial, la funcionaria destacó que la construcción de la paz en el país no es asunto sólo de un gobierno, mucho menos de un partido, sino de Estado .

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, destacó ayer desde el pleno del Senado que en México hay un gobierno civil y un Ejército de paz que no persigue ni criminaliza, sino que protege a la sociedad, por lo que carece de sustento la afirmación de los opositores de que el país avanza a la militarización. Explicó: la paz es asunto de Estado .

Martínez se dijo aludido por haber votado contra la reforma que deja el control de la GN en la Sedena. Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa no merecemos su reproche, no lo acepto, no soy su tropa , reclamó el legislador.

Sumó muchos otros reclamos a Sandoval, a quien exigió que la milicia respete la ley y hasta le preguntó: así como usted obedece hacer un aeropuerto, un tren, y si acaso le ordenaran liquidar a un adversario electoral, ¿ también obedecería?

Lucía Trasviña (Morena) respondió también con rudeza: qué pena me da que el pueblo de México tenga que soportar esos desplantes, esas injurias, esa falta de respeto a las instituciones , reprochó, y llamó a los opositores escoria y basura.. cabrones .

El presidente la Mesa Directiva, Alejandro Armenta (Morena), llamó al orden y exigió no más adjetivos insultantes. El coordinador de la bancada del partido en el poder, Ricardo Monreal, resaltó en tribuna el despropósito de una oposición que en pos del aplauso fácil utiliza un lenguaje de odio y rencor contra las fuerzas armadas. Es una estrategia equivocada, pero allá ustedes; nosotros le expresamos, general secretario de la Defensa, nuestros respetos .

En su segundo y último turno, Rosa Icela Rodríguez defendió el papel de las fuerzas armadas, las que, aseguró, tienen el reconocimiento de la mayoría de los ciudadanos y deploró el doble discurso de quienes critican el trabajo extraordinario del Ejército y la Marina, lo llaman militarización, pero lo piden para sus estados .