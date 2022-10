A diferencia del padre del alcalde, a quien le pusieron sellos de suspensión de actividades en su negocio, yo no salí con mi fuete y le di de fuetazos al personal del Instituto de Verificación Administrativa, aun cuando no aplicaba la sanción que nos pusieron, que ha derivado ya en un caso de maltrato animal , afirmó.

Tania Gómez Castro, directora de proyectos, informó que es el único centro de equinoterapia auspiciado por una alcaldía, pero hace seis meses le colocaron sellos de clausura por no cumplir con un concepto mercantil, que sólo aplica cuando se está en la vía pública.

Además, quedó pendiente el proyecto Amazonas, mediante el cual se apoyaría a mujeres víctimas de violencia, a quienes se les iba a becar, pues somos una fundación sin fines de lucro y que salimos adelante con donaciones, mismas que han venido a menos .

Comentó que contrataron abogados para interponer un amparo, que ha impedido que nos desalojen, pero ahora nos exigen la presentación de un plan interno de protección civil, que no tenemos y no podemos ingresar si no están firmadas las bases de colaboración donde se estipule que la alcaldía nos presta el predio .