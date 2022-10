Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de octubre de 2022, p. 36

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que respetan, pero no están de acuerdo, con la negativa de la Corte Suprema de Chile a extraditar al ex diputado federal y ex jefe delegacional de Coyoacán, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito.

Mauricio Toledo cometió actos de corrupción, entonces, está mal que se vayan a refugiar a otro país y que no rindan cuentas donde cometieron los delitos , expresó la mandataria.

En su conferencia de prensa, señaló que corresponde a la fiscalía capitalina informar de la estrategia jurídica a seguir en este caso, del cual, aseguró, no se ha comentado nada en las reuniones del gabinete de seguridad.

Desde el 4 de septiembre de 2020, la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una indagatoria en contra del perredista, en la que se acreditó un incremento inexplicable de su patrimonio, el cual no es acorde con los ingresos legalmente manifestados.