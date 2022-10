E

stados Unidos, según su propia cúpula política, está enfrentando un momento de inflexión , en el que la democracia misma está al borde del precipicio, y con ello podría fundirse el faro del mundo libre (¿que desastre?)

Parte del deterioro de la democracia estadunidense fue documentado en la última audiencia pública del comité de investigación sobre el 6 de enero que dejó claró que un presidente impulsó un plan premeditado para revertir los resultados de una elección federal, incluido un intento de golpe de Estado. Videos revelados públicamente por primera vez la semana pasada por el comité ofrecen escenas que todos hemos visto antes –de una cúpula política evacuada por servicios de seguridad a un tipo de búnker en algún lugar secreto mientras la turba destruye el palacio de los políticos– pero en países del llamado tercer mundo, no en la capital del autoproclamado líder de mundo libre . El liderazgo legislativo de ambos partidos fue evacuado a lo que ahora se sabe fue el Fuerte McNair, en las afueras de la capital; el vicepresidente estaba en un cuarto seguro debajo del Capitolio, mientras los fanáticos del presidente, quien observaba todo en su televisión en la Casa Blanca, amenazaban con ejecutarlos.

La conclusión del comité es que si el autor intelectual del delito, Trump, no es obligado a rendir cuentas, estas escenas se repetirán y con ello, se podría marcar el fin de este sistema. Pero vale señalar que la gran mayoría de candidatos republicanos en las elecciones intermedias de noviembre han expresado apoyo a la gran mentira de Trump de que la elección de 2020 no fue legítima, reportó el New York Times. El sistema oficial está bastante descompuesto.

Pero todo esto no es la causa de fondo del deterioro de la democracia estadunidense. La democracia aquí fue asaltada por la agenda neoliberal aplicada por ambos partidos durante los últimos 40 años. Los datos son igual de dramáticos y mucho más nocivos a la democracia que el asalto ultraderechista al Capitolio.

Sólo para mencionar algunos: hubo un traslado de riqueza de 90 por ciento de abajo al 1 por ciento más rico de unos 50 billones de dólares durante las últimas cuatro décadas, calcula la RAND Corporation. La remuneración de ejecutivos en jefe se incrementó por mil 460 por ciento desde 1978 y ahora ganan 399 veces más que el trabajador típico hoy día (en 1989 esa ecuación era de 59 a 1), según el Economic Policy Institute (https://www.epi.org/publication/ceo-pay-in-2021/).