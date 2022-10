Mónica Mateos-Vega

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 15 de octubre de 2022, p. 2

Guanajuato, Gto., Ópera, danzón, rumba y K-pop, en la segunda noche multifacética cervantina encantaron y desvelaron a miles de personas, para quienes la gran fiesta es poder abrazar al de junto, compartir las duras historias de los meses pasados, como una manera de conjurar tristezas y ausencias, porque todos aquí somos sobrevivientes de la pandemia y hay que celebrar porque la vida es corta.

Ese fue el ánimo en los tres puntos principales donde transcurrió este jueves el Festival Internacional Cervantino (FIC), edición de oro.

En la pista uno: niños y adolescentes brinque y brinque con el grupo coreano Kard, en la Alhóndiga de Granaditas, ante los sorprendidos espíritus novatos que no saben ni recuerdan aquellos legendarios desmayos y tumultos protagonizados por las llamadas boybands latinas de los años 80, desmanes que por supuesto ahora no se vieron.

Concierto cumplidor, con todo y el play back de los cuatro jóvenes que cantan en su lengua natal, en inglés y un poquito de español aquello que dice: make it burn, make it burn, make it burn , y luego en coreano: oneul bam nail bam maeil bambam (esta noche, mañana por la noche, todas las noches). Ese es el hoy popular género del K-pPop asiático que hace decolorar los cabellos de los chavos que se quieren parecer a sus ídolos.

Con todo y los gritos de los afortunados fans que acudieron al concierto, el público en general estuvo muy bien portado en los espacios en los que se distribuyó: al frente, en el corralito VIP, se vio a varios funcionarios culturales y estatales acompañar a sus retoños; por ahí andaban también la directora del FIC, Mariana Aymerich, y la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, grabando con su celular al respetable.

Luego, en el área para la prensa, todos muy atentos con sus cámaras por si había algún desmayo, pero fuera de los contoneos de las chicas de Kard, Somin y Jiwoo, la imagen que acaparó los flashes fue la llegada al escenario de un peluche del Doctor Simi, que de inmediato una de las cantantes tomó con la mano durante toda una canción.