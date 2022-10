La consejera estatal Diana Espinosa advirtió que las instalaciones seguirán cerradas el tiempo que sea necesario , al denunciar que un total de 29 consejeros no recibieron la cédula ni claves de acceso para participar en la reunión, que se efectuó vía Zoom y sin el quórum reglamentario, al señalar que sólo votaron 54 perredistas de los 139 representantes.

Por su parte, la presidenta de ese partido en la capital, Nora Arias, adelantó que presentará una queja por violencia política de género, luego de que no fue convocada a la reunión, por lo que respaldó la impugnación. En entrevista, dijo que la auditoría financiera en el PRD no se frenará, por lo que advirtió a las diferentes tribus que no contarán con la comodidad de mi silencio .

Arias, quien fue electa como dirigente hasta 2023, aclaró que en su partido todavía no hay candidatos para las alcaldías ni para la Jefatura de Gobierno, ya que respetan los tiempos electorales.

Mientras, en las paredes de la sede perredista se mantienen tres mantas en las que se lee “¡Fuera! Carlos Estrada del PRD, títere de Los Chuchos”.