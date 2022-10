Aldo Anfossi

Sábado 15 de octubre de 2022

Santiago. La Corte Suprema de Chile rechazó ayer la petición de las autoridades mexicanas para extraditar al ex diputado federal perredista y ex delegado de Coyoacán, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, reclamado bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito.

En fallo dividido, la segunda sala del máximo tribunal revocó la sentencia de primera instancia, que en diciembre de 2021 concedió la repatriación del imputado.

Toledo, quien es hijo de chilenos que llegaron a México en la década de 1970, está acusado de pertenecer a una red criminal que adquiría bienes con dinero de procedencia ilegal. Ingresó a ese país en agosto del año pasado y alegó ser víctima de persecución política.

En la sesión de la corte chilena votaron en contra los magistrados Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Hernán González, en tanto que el juez Haroldo Brito estuvo a favor de ratificarla.

La sentencia inicial fue anulada porque se estableció la improcedencia de la extradición al no cumplirse el principio de mínima gravedad del delito, al sancionarse en Chile el enriquecimiento ilícito con una pena de multa y no con un año de reclusión que, como mínimo, establece el tratado bilateral sobre la materia.