a nostalgia por la guerra fría estaba exhibida a todo color a lo largo de la semana en el debate general de la Asamblea General de la ONU, como en su Consejo de (In)Seguridad, donde decisiones literalmente de vida o muerte de la población mundial están en manos de un elenco de enano-estadistas de los países industrializados con armas nucleares –irónicamente o no llamados avanzados –, sería cómico si no fuera tan terrible y obsceno.

Como si no fuera suficiente una crisis existencial que, según el consenso científico mundial, llevará al fin de la vida humana en las próximas décadas si no hay acciones inmediatas para revertir el cambio climático, los líderes de países avanzados intercambian amenazas sobre si habrá o no una guerra nuclear entre los buenos y los malos ; la esencia de la lógica infantil de la guerra fría.

En este intento por renovar la guerra fría, los buenos ya no pueden identificar a los malos como comunistas (aunque increíblemente la Casa Blanca declaró la semana pasada que los inmigrantes y refugiados venezolanos y cubanos huyen del comunismo ), entonces ahora se emplea una nueva fórmula estrenada por Biden: la lucha entre la democracia y la autocracia .

Rusia y China (aparentemente por atreverse a ser suficientemente poderosa como para desafiar la hegemonía de Estados Unidos) son los nuevos-viejos enemigos y ante ellos se proclama la necesidad de una lucha titánica encabezada por Estados Unidos y sus aliados para salvar al mundo (vale recordar la anécdota de Vietnam en la que un oficial estadunidense explicó que tuvimos que destruir el pueblo para salvarlo ).

A lo largo de la semana, los representantes de Estados Unidos y sus aliados europeos (con diferentes grados de histeria) insistieron que la guerra de Rusia en Ucrania es el tema prioritario del mundo, acusaron a Putin de violar los principios fundamentales sagrados la ONU (saben de lo que hablan, ya que ellos lo han hecho repetidamente en el pasado) al denunciar que su acción bélica imperial contra Ucrania es una guerra no provocada .

Pocos líderes en la ONU y casi ningún medio estadunidense señalaron que esto es una mentira. Y no son esos izquierdistas que critican las motivaciones de Washington quienes lo dicen, sino algunos de los arquitectos geopolíticos de la vieja guerra fría.