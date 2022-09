C

asi dos meses después de la tragedia en la que 10 mineros perdieron la vida (El Pinabete, zona carbonífera de Coahuila) la Fiscalía General de la República (FGR) logró la aprehensión de uno de los presuntos responsables, Cristian Solís Arriaga, a quien lo acusa de cometer un delito federal previsto en la Ley General de Bienes Nacionales . Bien, pero en lista de espera están otros dos, Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, quienes fueron identificados como los presuntos dueños de la mina colapsada, toda vez que el primero fungía sólo como apoderado .

Recuérdese que para esta tercia de presuntos responsables la Interpol emitió ficha roja, con ganas de ubicarla en algún lejano país, en lo más recóndito del planeta, para capturarla y enviarla de regreso a su país de origen. Sin embargo, la FGR reconoce que Solís Arriaga fue detenido en el mismo municipio donde se registró la tragedia, de tal suerte que siempre lo tuvo a tiro, porque el imputado ni siquiera se tomó la molestia de moverse de su zona de influencia. De los otros dos nada se sabe, por lo cual, es de suponer, la fiscalía seguirá tras ellos.

Solís Arriaga fue encarcelado y vinculado a proceso, dada su presunta responsabilidad. Sin embargo, desde la tragedia misma a este personaje se le ubicó como apoderado legal de la mina, no como dueño, por lo que nada raro sería que este personaje sea utilizado como chivo expiatorio, porque García Luna Acuña y Garza Cárdenas fueron identificados como los beneficiarios de la concesión que generosamente les dieron en el sexenio de Vicente Fox.

De hecho, una semana después de la tragedia el propio presidente López Obrador advirtió que de manera muy extraña, con base en el informe que me presentaron, tras el accidente fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social. Tal vez es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores al IMSS y no a los concesionarios. En toda esa región carbonífera de Coahuila han imperado corrupción, cacicazgos y mucha influencia política; gobernadores caciques y empresarios también corruptos vinculados a políticos. Por ello, hemos pedido a la FGR que actúe con rigor, que no haya impunidad .