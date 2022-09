D

e nueva cuenta el enfrentamiento, el choque de las oposiciones. Las propuestas encontradas y una diversidad de puntos de vista exigiendo que la columneta termine en cada ocasión el tema que inicia, reclamo tal lo exigen algunos cientos. Otros centenares opinaron que agote cada asunto hasta el mero final, aunque lo haga en capítulos (o entregas, se decía anteriormente). Como la columneta quiera, pero lo principal es que aborde los temas de la semana anterior que terminó 24 o 48 horas antes. Queremos comentarios, puntos de vista de lo que está sucediendo en nuestro momento, no crónicas de un pasado que ante lo que sucede actualmente ya no nos epata ni conmociona, opina así un amplio bloque de lectores. Hay, por supuesto, una ola extremista compuesta esencialmente por pertenecientes a la quinta y sexta edad que prefieren variedad de notas cortas o anécdotas interesantes que no se olviden y puedan amenizar las tertulias que en esas casas no tienen horarios. Y, finalmente, el resto considera que lo mejor que tiene la columneta es la longevidad y por mala retención que tenga, algo sabe que los contemporáneos no conocen. A veces tienen que recurrir a las memorias que al final de su sexenio los ex mandatarios encargan a sus intelectuales superorgánicos para que les escriban sus odiseas, aunque terminen siendo menos creíbles que las aventuras de Gulliver.