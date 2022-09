▲ En la sala Neza se interpretará la Sinfonía no. 3 en do menor, de Florence Price, en la imagen. Foto cortesía de Música UNAM

Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Viernes 23 de septiembre de 2022, p. 3

Como todo un suceso , Sylvain Gasançon celebró que en el segundo programa de esta temporada se incluye la Sinfonía no. 3 en do menor, de Florence Price (1887-1953), porque es la primera mujer afroestadunidense que compuso música clásica en el siglo XX, tuvo éxito en su época, pero fue olvidada completamente, porque sabemos que en Estados Unidos, además de racismo, había misoginia. Es importante poder ofrecer al público y a la orquesta obras que no solamente son de una mujer, sino que es muy buena música .

Por tal razón, será un gran concierto para todos los amantes del arte sonoro, no solamente para las mujeres .

En 1933 se marcó un hito en la historia musical. La Orquesta Sinfónica de Chicago estrenó la primera sinfonía de Florence Prince. No era común que las orquestas de ese país, menos las más prestigiosas, interpretaran entonces la creación de una mujer, por no decir la de una compositora afrodescendiente , explica el programa de mano de la Ofunam.

Sobre la pieza sinfónica que se interpretará el 24 y 25 de septiembre en la sala Nezahualcóyotl se expone que en ella se aprecian claramente las características de la música de Prince: un sólido oficio compositivo anclado a la tradición, dominio de la forma y la orquestación. Además, con elementos propios de la herencia cultural y étnica .

Nacida en Arkansas en 1887, aprendió a tocar piano a los cuatro años. En sus estudios en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, Boston, se especializó en piano y órgano. La musicóloga Rae Linda Brown mencionó que Florence se hizo pasar por mexicana al decir que era originaria de Pueblo, México, con el fin de evitar el fuerte racismo que caracterizó a la época.