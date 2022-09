Agrega durante la entrevista: Siempre he dicho a los jóvenes directores que no saben cómo prepararse, que es una cosa que se improvisa, viene con la experiencia. Por supuesto, después de 20 años o más de trabajo hay un instinto más seguro. Al principio no sabemos movernos, es como un niño que aprende a caminar, con la experiencia después es más natural; para nosotros es igual .

Es difícil usar las palabras para explicar su comunicación frente a las decenas de músicos frente a él: Es como telepatía; me entienden a través de mis miradas, el cuerpo, mis gestos. No se puede tampoco trabajar o anticipar, es una cosa muy delicada. Se trabajan la música, las partituras .

El futuro líder de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se presenta: No soy el tipo de director a la antigua, al estilo dictador, que quiere imponer todo y que no acepta la discusión. Soy de la nueva generación de los directores que colaboran más con la orquesta, que no son como los maestros . Sylvain Gasançon estará este fin de semana al frente de la agrupación universitaria como director huésped, en un anticipo a su nombramiento para el periodo de enero de 2023 a diciembre 2025.

Adelanta que tiene un proyecto, el cual conocen, aceptaron y por eso lo eligieron. Es una colaboración a partir de una base colectiva. Ya saben lo que quiero hacer, lo que me gusta, y vamos a avanzar juntos .

Además, al sobrepasar el tiempo de la pandemia, en el que suspendieron presentaciones en vivo, y que el anterior director titular, Massimo Quarta, terminó su periodo de trabajo, por lo que la vacante quedó a la espera de un sucesor, ahora se respira alegría de volver a compartir música juntos, incluso los atriles. “Estamos felices de finalmente regresar a la vida casi normal que teníamos, porque han sido dos años muy complicados para todos, muy difíciles y que nunca olvidaremos, ha sido un shock para todo el planeta”.

Repertorio balanceado

De los atrilistas, a quienes ya ha dirigido numerosas veces como director invitado, señala que le gusta el sonido de la orquesta y quiere crear uno propio, más refinado. Por ejemplo, en la cuestión de la afinación de los metales y las maderas, en la calidad de las cuerdas.

También tratará de hacer un balance del repertorio de los conciertos, un equilibrio entre música tradicional y piezas nuevas. Por ejemplo, esta semana, eligió para los conciertos dos obras completamente nuevas y el concierto de piano de Brahms, que ya se reconoce por los músicos y el público.

Entrando a la cuarta década de vida, se puede notar la juventud en Gasançon, característica que, opina, ayuda también a cambiar la forma de ser líder de la orquesta .

Bromea con no ser tan joven, “pero sí más que otros directores. Me ayuda a entender la sociedad de otra forma, porque no soy de una más antigua, no conocí los años 50, 60 o 70. He crecido y vivido en la sociedad más o menos moderna. Me ayuda también a entender cómo funciona este mundo, porque ha cambiado mucho, tan complicado.

Para un joven que quiere venir a escuchar música, si ve que el director, el solista, o algunos integrantes de la orquesta en la sala son de su misma edad, por supuesto que hay un efecto de reconocerse en ellos. Es una fortuna que tenemos poder escuchar obras de arte, me parece importante que las nuevas generaciones puedan venir a escuchar música en esta sala, porque está abierta a todos.