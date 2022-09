Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Lunes 19 de septiembre de 2022, p. 5

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado distribuyeron ayer por la tarde el dictamen de la minuta que prorroga por cuatro años más la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública (hasta 2028), sin cambio alguno.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Eduardo Ramírez, explicó que se circuló el proyecto de dictamen con senadores integrantes de esas comisiones para cumplir con el reglamento, esto es, que esté publicado y entregado a los senadores 24 horas antes de la dictaminación.

Ramírez declaró a La Jornada que este lunes por la tarde se aprobará por mayoría en comisiones, con los votos de Morena y sus aliados PVEM, PT y PES.

Por la noche, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Ricardo Monreal, en un video que difundió en sus redes sociales, aseveró que “las negociaciones con los grupos parlamentarios de oposición PAN, PRI, MC y PRD han sido intensas en las últimas horas, incluso, me he reunido con funcionarios federales, pero hasta ahora –a las 19 horas de ayer– no hay un consenso que permita adelantar que se avalará la minuta”.

Agregó que continuarán las conversaciones con los grupos del denominado Frente de Contención las siguientes horas, pero hasta ahora, esos partidos están en una posición que no admite movimientos a sus posturas .

Por otra parte, trascendió en San Lázaro que en la reunión que sostuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con la bancada de diputados morenistas el pasado jueves, les anticipó: Si se aprueba la reforma constitucional al quinto transitorio de la Constitución en materia de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, denla por hecho en el Senado .

Además, López Hernández pidió a los diputados que más allá del origen de la reforma Morena tiene que pensar en el proyecto de la 4T .

Incertidumbre