Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 19 de septiembre de 2022, p. a11

Para María Rojo, el teatro fue su forma de vida hasta antes de la pandemia, pues estuvo cinco años ininterrumpidos en la obra Made in México, la cual ahora no resultaría atractiva porque cambian las ideas, los gustos y lo que antes era de una forma, ya no lo es .

Rojo, ha filmado más de 140 películas , ha trabajado en infinidad de obras de teatro y participado en diversos proyectos de televisión; también ha ganado cuatro veces el Premio Ariel y el de Oro en 2020, por su fructífica carrera, además de múltiples nominaciones, 14 galardones internacionales e infinidad de reconocimientos.

No puedo quejarme de cómo me ha tratado el cine, si lo hiciera sería una grosería. Estoy en el tiempo en que uno recoge los frutos: unos sí, otros no, pero sí soy una elegida porque hice las mejores películas en alrededor de tres décadas , expresó Rojo, quien nació el 15 de agosto de 1943.

En entrevista con La Jornada, contó que actualmente realiza Teatro en atril, en colaboración con los actores Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro que encabezan El Círculo Teatral, y en Netflix, se encuentra la película Las horas contigo, donde trabajó con la grandiosa Isela Vega , dirigidas por Catalina Aguilar Mastretta.

Hablar de María Rojo es recordar sus interpretaciones, las cuales han sido aplaudidas y sus personajes han quedado en el imaginario colectivo, gracias a La tarea, Danzón, Rojo amanecer, El apando, María de mi corazón, Salón México y De noche vienes, Esmeralda, entre otro cúmulo de películas, de las cuales, incluso, algunas todavía no se han estrenado.

La verdad, señaló, no hay día que no vea dos películas, es de toda mi vida; esto ya viene de familia; incluso mi hijo, Santiago Núñez, es un gran sonidista. Desde niña, mi mamá nos llevaba al cine, sobre todo al Teresa, donde veíamos caricaturas rusas .

Pero en esta época, “tengo que comprender que papeles para mí ya hay pocos, además de que existen excelentes actrices para hacerlos. No crean que trabajo tanto; lo de sustituir a Carmen Salinas en la telenovela Mi fortuna es amarte fue una sorpresa”, lo cual marcó su regreso a Televisa luego de siete años.

En la pandemia me fue bien

María Rojo reflexionó: “Lo cierto, es que en la pandemia me fue bien, pero la gente con la que trabajaba casi toda falleció. Se fue Felipe Cazals, Jaime Humberto Hermosillo y compañeros actores como Isela Vega, Manuel Ojeda y Óscar Chávez, con este último hice la película Rompe el alba, que trata sobre el líder chicano Pedro J. González, la cual podría ser exhibida a manera de homenaje” hacia el llamado Caifán Mayor.