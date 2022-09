▲ No sé si sea la edad o el peso, pero algo les estorbó para dar un mejor espectáculo , consideró el ex campeón mundial de boxeo Erick Terrible Morales. Foto Afp

Es algo extraño, porque ni la mercadotecnia o la publicidad logran construir esas rivalidades , expone el Terrible; “Canelo lo intentó al principio, hay que reconocerlo, tuvo la iniciativa y buscó la pelea, pero Golovkin no respondió. Algunos dirán que fue la edad, eso no lo sabemos; pudo ser un peso que no acostumbra. Lo cierto es que no dieron la pelea que todos queríamos ver”.

Morales se siente afortunado por encontrar dos rivales como Barrera y Manny Pacquiao, que le permitieron exponer un boxeo que en momentos como el de ayer es recordado. Un estilo vistoso y bronco que aún sigue en la memoria de quienes lo vieron.

Con mis rivales había odio real, rencor, como muchos grandes adversarios han vivido, pero no siempre es el caso, Rafael Márquez e Israel Vázquez no se detestaban, eran educados, pero arriba se destrozaron. No sé qué sea, pero es algo que simplemente ocurre en combate , explica.

Después de la victoria, Canelo expresó molestia: no se le puede exigir enfrentar a cualquiera que quiera una oportunidad. Lo dijo, sobre todo, por el mexico-estadunidense David Benavidez, quien lleva tiempo insistiendo en una pelea contra el tapatío.

Por favor, cómo voy a pelear con Benavidez si no ha ganado nada , protestó ante la insistencia de la prensa; no me falten al respeto con eso. Siempre dicen que no quiero pelear con X o Y y cuando lo enfrento, le gano .

Aunque Álvarez ya había anunciado que no tendrá más actividad este año, ayer trascendió que es porque se someterá a una cirugía para atender una lesión y estará fuera entre seis y ocho meses.