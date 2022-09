Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 19 de septiembre de 2022, p. 2

La Liga Mx informó que 37 personas fueron desalojadas por introducir objetos prohibidos, incitar el grito discriminatorio y alterar el orden durante el clásico nacional entre América y Guadalajara, el sábado por la noche en el esta-dio Azteca.

A través de un comunicado, se presentó un informe de incidencias y se ratificó que el operativo de seguridad y cero tolerancia , que involucró a 2 mil 500 efectivos, resultó un buen trabajo de conjunto , coordinado por las autoridades del club y el inmueble.

Los policías retiraron a 12 personas por introducir objetos prohibidos, 10 por incitar el grito discriminatorio contra el portero Miguel Jiménez, de Chivas, y 15 por diversas alteraciones al orden , explicó la liga.

Sin embargo, aunque en el operativo participaron elementos de la Policía Auxiliar, seguridad privada, Protección Civil y supervisores en la periferia del inmueble, el principal grupo de animación del Rebaño logró ingresar con bengalas a la parte alta de la cabecera sur, además de mantas que mostraron cerca del final del partido.