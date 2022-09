Miguel Ángel Velázquez

No fue la necesidad de satisfacer un antojo, ni la casualidad. Era una cita, impostergable, y esa mañana, antes de que dieran las 11 del día, la vista descubrió, ahí, cruzando el arroyo, en el número 67 de la calle Durango, en la Roma, el portón cerrado, mudo, de aquella vivienda, muy del tipo inglés, que sin embargo no oponía resistencia a los golpes de memoria llegados desde aquellos momentos de hace 39 años.

Aunque siempre, casi como lugar común, las memorias de los primeros días de La Jornada se relatan una y otra vez en todos los foros y pláticas donde se demandan, esta vez fue un encontronazo que me obligó a recargarme en la pared contigua al estacionamiento donde había dejado mi vehículo. Eran las 10:53 de la mañana.

Como aroma de café, los aires de aquellos días llamaron a las experiencias del inicio de nuestro diario. Me vi llegando a las puertas de la casona, acompañado de la reportera Andrea Becerril, recién maltratada por la dirección de Canal Once, pero bien recibida en el cuerpo de trabajo del diario. Aún no había fecha de salida.

Ahí llegábamos todos los que decidimos fundar el diario. Los directivos incansables junto al inolvidable Miguel Luna, laborando día con día, todo el día. Pedro Valtierra que no tenía dónde publicar, pero que seguía apuntando con el ojo de su Leica a los momentos de la cotidianidad en una ciudad, que muy poco tiempo después, en 1985, recibiría la ira de la tierra que la cambiaría totalmente y para siempre, como apuntaba con razón Jaime Avilés envuelto en aquella gabardina histórica que guardaba sus penurias y sus alegrías de reportero.

La experiencia anterior, el diario en el que durante poco más de un lustro encajamos las razones de muchos, transformadas en letras, se nos desmoronó entre las manos victimado por el síntoma inequívoco de la descomposición que ya comenzaba –había iniciado la larga noche del neoliberalismo–, pero nosotros teníamos algo más que decir. El compromiso no había caducado. Crear nuestro propio medio era el siguiente paso obligado.