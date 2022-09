Se mantienen las consultas (dentro del T-MEC), pero no era eso lo esencial, es un asunto político y es llamarlo de manera sutil, un asunto politiquero, una intriga vil. Es que estos adversarios nuestros están desesperados y resultaron no buenos opositores , apuntó el jefe del Ejecutivo federal al responder preguntas sobre el tema.

Se dijo seguro que esos trámites no fueron promovidos por la administración de Joe Biden, sino que vienen de un grupo de opositores dentro de nuestro país. No fue el presidente Biden, no tengo ninguna duda, porque él no tiene un doble discurso, en nuestra relación ha habido sinceridad .

“Le escribí al presidente Biden (para pedir una aclaración sobre el llamado a consultas) y él me contestó, luego viene el secretario de Estado, se aclaran las cosas y el tono, pues es otro; todavía alcancé a decirle, porque no me he podido quedar callado, que estaba seguro que no eran ellos, que no fue el presidente Biden, pues en nuestra relación ha habido sinceridad y lo primero que me dice es: ‘la relación la mantenemos en un pie de igualdad y yo respeto la soberanía de México’; Blinken vino y me dijo lo mismo.”