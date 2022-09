Esta es una lucha que ha estado guardada durante mucho tiempo por diversas situaciones, pero hoy en día ha despertado esta enorme rivalidad. Quiero aclarar que yo no regresé al CMLL para buscar una lucha de máscara contra máscara con nadie, vine a hacer mi gira del retiro, con lo cual me había comprometido desde antes de la pandemia, y ahora que lo retomo me encuentro con Atlantis, que desea quitarme la incógnita, y no le voy a rehuir , declaró en entrevista con La Jornada.

Soy una persona de palabra y aunque me resisto y me da tristeza dejar la lucha libre, mi despedida ya está en el panorama, llueve, truene o relampaguee, pierda mi másca-ra o gane otra, me iré de los cuadriláteros pero hasta 2023, con mucho pesar, pero sí lo haré , agregó.

Asimismo, reconoció estar nervioso ante este nuevo reto; sin embargo, dejó en claro que no le teme a Atlantis ni a perder su emblemática tapa de color azul y rojo.

“Arriba del ring todos estamos expuestos a perder, pero también a ganar, y después de tantos años, se siguen sintiendo nervios, se siente la adrenalina, pero no hay miedo. Pasará lo que tenga que pasar, yo digo que voy a ganar, pero ser hablador tampoco te garantiza el triunfo.

Lo que suceda de aquí en adelante, sea lo que sea, no me afecta, pues ya estoy en una etapa de realización como ser humano, estoy satisfecho con lo que he logrado y lo que soy. Si pierdo la másca-ra, por supuesto que me dolerá mucho, pero eso no opacará mi felicidad y mis planes a largo plazo.

Por su parte, el llamado Rey de la Atlantida afirmó en entrevista con este diario que esta lucha es muy especial, pues aunque había prometido que ya no jugaría mi máscara, éste es un buen momento para reavivar esa añeja rivalidad y demostrar de una vez por todas quién es el mejor .

Aunque reconoció sentir preocupación por la participación de Atlantis Jr, en esta contienda, donde también podría perder su máscara, el originario de Tepati-tlán, Jalisco, confió en que su legado podrá perdurar por muchos años.