A raíz de ese reconocimiento, Glassford ingresó al Departamento de Fotografía del Colegio Bard. Allí, aparte de estudiar con personajes como Stephan Shore y An-My Le, conoció al francés Gilles Peress, asociado en la Agencia Magnum y su mentor desde hace cinco años. Gilles me enseñó la filosofía de vida de un fotógrafo , detalla el entrevistado, quien tiene una especialización en derechos humanos.

El trabajo de Glassford habita entre la línea de fotógrafo documental y el de prensa . Mientras la de prensa tiene que ser totalmente transparente, un fotógrafo documental puede tomar sus libertades narrativas. Puedes crear tu propia historia y no tiene que ser forzosamente apegada a la realidad. Me gustaría mucho trabajar las dos formas y, de ser posible, hacer proyectos. Me importa el periodismo por exponer estas realidades que vivimos hoy por hoy en México .

Las imágenes incluidas en la exposición fueron captadas durante un viaje por carretera que el entrevistado realizó desde Nueva York hasta el estado de Misisipi, enfocado en la zona de las plantaciones de algodón del delta del río del mismo nombre, cuna del blues. Es una zona muy mágica, aunque también tiene una historia muy oscura. Hoy, 150 años después de las revoluciones y emancipaciones, aún se siente esta tensión. Para mí, haber estado allí significaba capturar esta violencia invisible que todavía existe, aunque se tiene que buscar para verla , asegura Glassford.

El fotógrafo trata temas como la religión estadunidense, el bien y el mal, la violencia y la crisis política durante la presidencia de Donald Trump. También aborda la forma en que vive la sociedad de ese país, inmersa en mucha soledad después de la pandemia por el covid-19. Eso me interesa, porque siento que una sociedad dividida y que promueve el aislamiento social puede llegar a cosas peligrosas. Mi meta es unificar el puente entre una división política en Estados Unidos, porque si no se hace algo al respecto, podría destruir al país. En México hay muchos temas qué tratar .

Permanencia transitoria se inaugura hoy a las 20 horas en el Salón Malafama (Michoacán 78, colonia Condesa). Permanecerá hasta el 12 de diciembre.