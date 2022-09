“Lo único cierto de la historia es que yo sí vi a Lola conduciendo su tráiler en Minatitlán, en 1985, cuando yo tenía 11 años y ni me imaginaba que me iba a dedicar al teatro”, dijo Palomec en entrevista.

Incluso aseguró que el género de teatro unipersonal o monólogo ha tenido enorme auge en México en los años recientes.

Por su parte, Rosa Gloria comentó que está muy emocionada de que su personaje y sus películas hayan inspirado a Palomec para hacer la obra. Relató que, efectivamente, llegó a Minatitlán en su tráiler en 1985.

“Esa es una ciudad que siempre he recordado con todo el amor de mi corazón por su belleza y por las calles estrechas que tiene, que me dificultaron el manejo del tráiler, pero, sobre todo, por todo el cariño que me mostró su gente hermosa. Ahora más la recuerdo por esta obra de Freddy.

“Yo no sabía que había escrito la obra, que se refería a mí y a mi personaje; cuando me invitó a la primera presentación me quedé paralizada por la emoción.

Admiro mucho a Freddy; es un actorazo que nos hace sentir lo que el va interpretando. Nos hace reír, en un momento casi llorar.

Chagoyán destacó que el teatro unipersonal es de los más difíciles de ejecutar, ya que todo el peso de la obra recae en un actor o actriz, con pocos o nulos elementos físicos, por lo que debe tener gran técnica y habilidad actoral para mantener la atención del público.

Sobre el impacto de Lola la trailera en la sociedad, la actriz afirmó que ayudó a eliminar muchos prejuicios que había sobre las mujeres que desarrollaban actividades que se consideraban exclusivas para los hombres, como conducir tráileres.

Comentó: Ya hay muchas mujeres que se dedican a esa actividad , y que hay asociaciones de operadoras de tractocamiones como la AMO, que les brindan cursos y orientación laboral y jurídica.

Soy madrina de las nuevas compañeras operadoras de tractocamión , agregó con orgullo.

En cuanto a los nuevos proyectos de Lola la trailera, refirió que fue nombrada madrina del desfile de las fiestas patrias de Nueva York del 15 de septiembre, invitada por la comunidad mexicana de esa ciudad estadunidense, y que lanzó el tema Todas las mujeres somos bien bonitas, que busca que en México y en toda América Latina exista una sororidad real. La canción está encaminada a combatir la agresión a las mujeres y alentar su unión . Se puede escuchar en Spotify y en su canal oficial de YouTube.

Rosa Gloria Chagoyán –quien junto con su esposa fue invitada especial a la función de estreno– también reveló que existe el proyecto para realizar una serie por capítulos de Lola la trailera el próximo año.