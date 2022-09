Era bonito creer que el consumidor tenía el poder, pero en un mundo sediento de hidrocarburos y con los precios de las materias primas por las nubes, es el vendedor quien tiene la sartén por el mango, siempre que sea capaz de jugar su mano con maña. Según cálculos del Center for Research on Energy and Clean Air, en la primera mitad del año, Rusia obtuvo 158 mil millones de euros por la exportación de combustibles fósiles, de los cuales 85 mil provenían de ventas a Europa. En paralelo, se calcula en 100 mil millones de euros el costo generado hasta ahora por la invasión de Ucrania. La cantidad de gas que circula de Rusia a Europa ha descendido notablemente, sobre todo por decisión de Moscú, pero los altos precios de los hidrocarburos –incluso de los rusos, castigados por las sanciones– hacen que el beneficio no haya mermado. Las matemáticas son las que son, y las materias primas –petróleo, gas, carbón– son limitadas y están donde están. Es decir, en Rusia. Las sanciones son patadas a Putin en nuestro propio culo , en afortunada expresión del periodista Mariano Guindal.

El invierno acecha amenazante. No son horas amables en este laberinto europeo plagado de falsas salidas, desde el nihilismo absoluto a la esperanza vacua en la solución tecnológica, pasando por las apelaciones individualistas a los peores instintos, que no hacen sino alimentar agendas ultraderechistas bien regadas mediáticamente. ¿Qué hacer? Es la pregunta que emerge, solitaria, en medio del desamparo. No hay respuesta mágica, pero puede que una piernaamputada dé pistas.

Esta semana, investigadores han explicado que han encontrado en Borneo el cuerpo de un joven de hace 31 mil años con una pierna amputada y correctamente curada. Lo han presentado como la cirugía más antigua jamás registrada, pero siguiendo la cita apócrifa de Margaret Mead, es mucho más que eso. Es una prueba civilizatoria, una muestra de que, a pesar de todos los pesares, llevamos más de 30 milenios cuidándonos. Por esa pierna amputada, cuidada y curada comunitariamente pasa el único futuro posible.