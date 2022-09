2. Sobre la obviedad de no existe mención alguna, previa ni posterior del acto en las páginas de la alcaldía , es necesario precisar que ésta sólo cuenta con una página o sitio web en Internet y, aunque es verdad de perogrullo, reiteramos que tal acto no fue organizado por la demarcación.

Los pueblos deben asumir su soberanía, decidir ellos y no un monarca extranjero, elegir a su propio jefe de Estado, darle un mandato y exigir que rinda cuentas, con capacidad de revocar el precepto si no cumple.

Dirección de comunicación social, medios digitales y opinión pública de Coyoacán

Respuesta del reportero

La alcaldía asegura que no organizó el acto y que el director general de Gobierno, Obdulio Ávila, asistió como invitado, pero no explica la captura de pantalla de la invitación enviada a trabajadores con el distintivo del Centro Integral de Atención a la Mujer Coyoacanense Ifigenia Martínez, así como el agradecimiento que hizo la diputada Margarita Zavala al alcalde Giovani Gutiérrez, a Obdulio Ávila y a Desirée Navarro, directora general de Igualdad de Género y No Discriminación, por este acto en favor de las mujeres . Al referir que no se encontró mención previa ni posterior del acto en las páginas institucionales de la alcaldía es porque además de la página oficial de Internet se exploraron sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, en específico de las actividades del referido Centro de Atención a la Mujer, y la obviedad es que no se hizo público.

Ángel Bolaños Sánchez

Exige que la CFE pague daños a su propiedad

Vivo en Tepoztlán, Morelos, soy propietario de un terreno en la cerrada del Gallo esquina con la cerrada de Mariana en el llamado Valle de Atongo. El jueves pasado una cuadrilla de la CFE (no tengo su identificación, pero se puede establecer por el día y la ubicación) mutiló en forma irresponsable, insensible e innecesaria una gran cantidad de árboles en mi terreno, no sólo las ramas que sobresalían de la barda (que no dañaban ningún cable); con medios mecánicos mutilaron árboles dentro de mi propiedad, bloqueando la entrada y dañando la barda.

Necesito reparar el daño y desbloquear la entrada, pero trataré de dejar la evidencia para su inspección; tengo un registro fotográfico.

Indignado por la forma brutal con que actuaron y por los daños causados, exijo reparación del daño y castigo a los responsables.

Carlos Noriega Félix, [email protected] teléfono: 77-7304-5975

Invitación

Hacia el fin del sexenio

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano invita a la reflexión y análisis colectivo Hacia el fin del sexenio de AMLO: Análisis y debate sobre los dos últimos años de gobierno de la 4T, con el analista político y economista Víctor López Villafañe. La cita es hoy a las 12 horas en el Parque del Cartero, colonia Postal.

En vivo y suscríbete por YouTube, Buzón Ciudadano, Facebook y Twitter.

Rosy Almanza, David Villa, Antonio Villegas, Luis Martín Ángeles, Inti Ernesto Salas, Imelda Berinstáin, Teresa Moreno, Luciano Aguilar, Ismael Estrada, Tania Jiménez y Margarito Zavala