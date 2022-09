Tras informarse que el sistema penitenciario no cuenta con dispositivos electrónicos de vigilancia, se le exigió una garantía económica de 71 mil 340 pesos y permanecer en su domicilio hasta que se cuente con un brazalete para colocárselo, así como realizar reportes telefónicos en horarios asignados en los números que se le indiquen, y quincenalmente presentarse a la Subdirección de Coordinación de Control y Seguimiento a Externados, Monitoreo Electrónico y Presentaciones Personales del Sistema Penitenciario.

La defensa del imputado agotó la ruta jurídica del fuero común, por lo que continuará su proceso en prisión domiciliaria; no se le dejó en libertad , puntualizaron las fuentes.

A su salida por la aduana del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, la madrugada de este jueves, donde lo esperaban sus familiares, apuntó que desde el 26 de abril le avisaron que estaría libre; gané mi beneficio .

El juez segundo de ejecución, Víctor Hugo López Sarmiento, comentó, me dio la oportunidad de salir, me dio la mano y me dijo que estaba bien hecho lo que había desarrollado de actividades en el reclusorio, y ahora buscaré demostrar mi inocencia .

Posteriormente, acudió con sus abogados al Reclusorio Norte y después al centro penitenciario de Santa Martha, donde le dieron a conocer los pormenores del protocolo para cumplir con su condena, de la cual ya han transcurrido 14 años.