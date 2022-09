Yo estoy de acuerdo con eso (extender a 2028 las tareas de los militares en seguridad pública) , manifestó el Presidente, quien acudió a una metáfora beisbolística para sugerir que es mejor tomar medidas ahora, por si más adelante llegara un gobierno de otro signo: “...en caso de que... –no va a suceder y toco madera–, pero para atrás los fielders…”

En la conferencia matutina de ayer se le insistió sobre la viabilidad de la propuesta priísta. “Si el PRI plantea ayudar haría muy bien y que se deslinde ya…”, respondió López Obrador, quien estimó que la propuesta eventualmente es para que ese partido salga de su situación actual.

Cualquier partido lo que busca es salir adelante y si les está yendo mal, pues sólo que sean masoquistas, o sea, ¿qué hacen? Si por eso existen los divorcios , bromeó.

–¿Los recibirían de este lado?

–No, yo no sé, ese es otro asunto. A mí lo que me importa es el que podamos juntos llevar a cabo la transformación que requiere el país en bien de todos. Podemos tener muchas diferencias, pero en el tema de seguridad está de por medio la tranquilidad de la gente y el que podamos caminar con libertad, que no nos roben, que no nos secuestren. ¿Cómo vamos a meter en la agenda política este tema? Es realmente mezquino. Los del PAN.

En su explicación dejó entrever que surgiría un vacío cuando se venza el actual plazo legal para que el presidente disponga de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública. Según uno de los transitorios del decreto de la reforma constitucional correspondiente, ese lapso termina en 2024.