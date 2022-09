Ante estas expresiones de injusticia e impunidad, el pasado 4 de julio el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, firmó un convenio con el gobierno de Oaxaca para que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) defienda a indígenas en reclusión que han sufrido violaciones a su derecho al debido proceso. Aunque este convenio representa una posibilidad para lograr la excarcelación de los siete mazatecos, que durante su proceso de búsqueda de justicia han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, no habían logrado acceder a ese recurso debido a la red de impunidad existente en Oaxaca. Sin embargo, el pasado 5 de agosto se manifestaron ante la SCJN y lograron que sus peticiones fueran consideradas por este órgano jurídico.

Recordemos que la Constitución Política del estado de Oaxaca, en su artículo 11, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tanto, en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el sistema penitenciario deberá basarse en el respeto a los derechos humanos.

La situación que enfrentan las personas indígenas es de completa indefensión, ya que las instituciones de procuración de justicia no garantizan el derecho a una defensa adecuada, con la garantía de una traducción a la lengua originaria correspondiente.

Por otro lado, el ejercicio de la prisión preventiva se lleva a cabo de manera discrecional, dando pie a su imposición y, finalmente, las relaciones de poder de diversos actores que impiden a determinadas personas acceder a la justicia de acuerdo con lo establecido en las legislaciones nacionales e internacionales. Es urgente, así, atender las exigencias de justicia que sus familiares han sostenido durante ocho años por la liberación de los siete presos políticos mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, que en su proceso se han violentado sus derechos humanos y a quienes se les ha arrebatado ocho años de vida comunitaria y de porvenir. Las autoridades del estado de Oaxaca no deberán mantenerse omisas ante éste y más casos donde no se respeten los derechos humanos de las personas indígenas, y mediante el convenio firmado con la Suprema Corte deberán garantizar la revisión correcta y una defensa adecuada para tener acceso a la justicia, reparación de los daños y asegurar la no repetición de los casos.